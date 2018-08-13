В Испании 266 человек пострадали во время концерта

В испанском городе Виго 266 человек пострадали в результате обрушения конструкций во время концерта на набережной, сообщает газета Faro de Vigo.

Инцидент произошел на фестивале O Marisquiño, который проходил на набережной. Деревянная платформа не выдержала веса большого числа зрителей и обрушилась, в результате чего находившиеся на ней люди упали в воду.

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Пять человек были госпитализированы, отмечается, что их жизни ничего не угрожает. По данным полиции, погибших в результате инцидента нет, водолазы обыскали побережье, чтобы убедиться в том, что никто не утонул.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах водитель автобуса наехал на посетителей рок-концерта.