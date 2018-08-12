Туристы без снаряжения терпят бедствие в горах Алтая

Туристическая группа из четырех человек застряла в горах республики Алтай, из-за погодных условий спасатели не могут отправить за ними вертолет. Об этом сообщается на официальном сайте Сибирского регионального центра МЧС.

По данным пресс-службы, группа не может выбраться с горной вершины Ак-Кем высотой 4100 метров. Туристы сообщили, что на месте стоянки резко испортилась погода, их палатку с вещами и снаряжением унесло ветром. Самостоятельно спуститься они не могут, при этом из-за дождя, переходящего в снег, и сильного ветра спасатели не могут отправить за ними вертолет.

Реклама

«Пеший путь до группы даже при благоприятной погоде займет у спасателей не менее трех суток, а в настоящее время подобное восхождение вообще невозможно, поскольку скальная порода обледенела, и ветер до 20 м/с не прекращается», — говорится в сообщении регионального МЧС.

В ведомстве отметили, что техника готова к вылету, однако ранее утра 13 августа отправка вертолета невозможна. У туристов есть связь со спасателями, они получают рекомендации по выживанию в экстремальных условиях.

Ранее сообщалось, что в Приамурье детская тургруппа застряла в горах из-за дождей.