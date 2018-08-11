В Германии мужчина вызвал полицию из-за преследовавшей его белки

Житель немецкого города Карлсруэ пожаловался полицейским на преследование со стороны белки. Об этом сообщается на официальной странице полиции Карлсруэ в фейсбуке.

По имеющимся данным, мужчина позвонил в полицию и сказал, что животное долго ходило за ним по пятам, поэтому он решил попросить помощи. Прибывшие домой к мужчине полицейские обнаружили грызуна, который к тому времени успел заснуть.

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Как отмечается, животное оказалась еще совсем маленьким. Предположительно, бельчонок потерял мать и в качестве замены выбрал человека. Найденному зверьку дали кличку Карл-Фридрих и отправили бельчонка в центр спасения животных.

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде бешеная белка покусала дачника.