В Москве в субботу ожидается до +29°С

В Москве в субботу, 11 августа, ожидается до +29°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха в столице составит от +27 до +29°С.

Днем небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее в МЧС предупредили москвичей о жаре в выходные. По прогнозу синоптиков Росгидромета в субботу температура может подняться до +29°С.

В среду, 8 августа, сообщалось, что в Москве продолжает действовать повышенный уровень погодной опасности. Отмечалось, что повышение уровня погодной опасности связано с повышенной пожароопасностью. Степень интенсивности опасных явлений оценивалась на «желтом» уровне.