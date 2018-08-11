ВМФ Мексики задержали судно с 75 мешками кокаина

В министерстве военно-морского флота (ВМФ) Мексики заявили о задержании лодки с крупной партией кокаина у побережья страны. Сообщение ведомства передает РИА «Новости».

Отмечается, что наркотики были обнаружены на борту лодки. Капитан плавательного средства задержан, им оказался гражданин Эквадора. Лодка была замечена с самолета мексиканского ВМФ в Тихом океане в 160 км от Акапулько, уточнили в ведомстве.

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По данным ведомства, кокаин был упакован в 75 мешков, общий вес которых составил почти 1,9 т.

Ранее сообщалось, что у берегов Британии задержали яхту с крупнейшей партией кокаина на борту. Отмечалось, что на борту яхты пограничники нашли около 1,6 т наркотического вещества.