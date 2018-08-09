Украинский омбудсмен опубликовала новые фотографии Сенцова

Украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в фейсбуке опубликовала новые фотографии задержанного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

«Только что от уполномоченного России [Татьяны Москальковой] поступили фото Олега Сенцова. По информации, которую ей передали, Олег активен, ходит смотреть телевизор, читает книги, иногда что-то пишет», — написала Денисова.

Реклама

Она также отметила, что все удивляются стойкости Сенцова. По ее словам, в данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное.

В данный момент идет 88-й день сухой голодовки режиссера.

Ранее сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила о его «катастрофически плохом» состоянии. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле получили письмо от матери Сенцова.