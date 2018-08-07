В Москве во вторник ожидается до +25°С

В столице во вторник, 7 августа, ожидается до +25°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха в Москве составит от +23 до +25°С.

Днем будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный или северо-западный, 5-10 м/c. При этом местами порывы ветра могут достигать 15 м/с.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее синоптики проинформировали жителей Москвы и области, что в регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за грозы и повышенной пожароопасности. В других областях ЦФО также возможны ветер, грозы и повышенная пожароопасность.