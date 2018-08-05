Президент Швейцарии выразил соболезнования после крушения самолета

Президент Швейцарии Ален Берсе выразил соболезнования родственникам погибших в двух авиакатастрофах, которые произошли на территории страны. Об этом он написал в твиттере.

«Во время двух крушений самолетов, произошедших вчера в Швейцарии, погибли 24 человека. Мои мысли с семьями и близкими жертв, и я адресую им — от имени Федерального совета — мои соболезнования», — говорится в сообщении.

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Немецкий самолет Junkers Ju-52 потерпел крушение в Альпах на территории Швейцарии 4 августа. Воздушное судно врезалось в гору Пиц Зегнас. Инцидент произошел приблизительно в 17.00 по местному времени (18.00 мск).

Все 20 человек, находившиеся на борту разбившегося Junkers Ju-52, погибли.

Также в швейцарском полукантоне Нидвальден разбился легкомоторный самолет, в результате погибли четыре человека.