В Швеции нетрезвый капитан из России посадил судно на мель

Капитан из России, управлявший судном в нетрезвом виде, посадил его на мель у берегов Швеции сообщает Sydsvenskan.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 3 августа. Отмечается, что сбившееся с курса судно заметил экипаж шедшего неподалеку буксира. Моряки в течение получаса пытались связаться с капитаном корабля, однако потерпели неудачу.

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По данным местной полиции, в крови россиянина обнаружили 2,5 промилле алкоголя.

Судно осмотрели дайверы и не обнаружили в корпусе каких-либо повреждений.

Ранее сообщалось, что в Казахстане пограничники задержали четырех россиян.