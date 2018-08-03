МЧС предупредило о жаре и грозе с порывами ветра до 15 м/с

Московский главк МЧС предупреждает о жаре до 29°С и грозе с порывами ветра до 15 метров в секунду в субботу, 4 августа, передает РИА «Новости».

«По прогнозу синоптиков Росгидромета 4 августа 2018 года на территории города Москвы прогнозируется температура воздуха ночью, с 3 августа на 4 августа, 16…18°С, в центре города — 19…21°С, днем 4 августа — 27…29°С… Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что синоптики пообещали теплую и сухую погоду на предстоящей неделе и предупредили, что затем лето начнет «угасать».

Как отмечается, погода в столичном регионе будет определяться очагом повышенного атмосферного давления скандинавского происхождения, что позволит установится «по-летнему погожим» дням.