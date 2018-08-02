В Росавиации прокомментировали сообщения об опасном сближении лайнеров над Черным морем

В Росавиации опровергли сообщения об опасном сближении российского лайнера с другим гражданским самолетом над Черным морем. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным издания, на борту российского самолета сработала сигнализация, предупреждающая об опасном сближении с другим лайнером.

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Отмечается, что безопасности пассажиров ничто не угрожало.

Ранее сообщалось, что над водами Черного моря российский самолет А-330 компании iFly, следующий по маршруту Анталья — Москва опасно сблизился с неизвестным воздушным судном.