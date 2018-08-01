Мужчина погиб после падения с башни «Око» в «Москва-Сити»

В Москве мужчина погиб в результате падения со смотровой площадки башни «Око» в комплексе «Москва-Сити», сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, от полученных травм мужчина скончался на месте.

Реклама

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, сорвавшись с 30-го этажа небоскреба «Око», погиб мойщик окон. Со слов очевидце, он упал на проезжую часть.

Полиция устанавливает личность погибшего. Изучаются записи с камер наблюдения.

Комплекс «Око» включает в себя Южную (354 метра высотой) и Северную (254 метра) башни.

В прошлом году молодой человек погиб после падения с высоты на территории «Москва-Сити».