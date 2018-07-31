СК возбудил дело по факту убийства российских журналистов в ЦАР

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства трех российских журналистов в Центральноафриканской республике. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, СК готов оказать полиции ЦАР помощь в расследовании убийства журналистов.

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Ранее в МИД России подтвердили, что в ЦАР были убиты российские журналисты Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев.

Как отмечалось, у погибших были при себе только журналистские документы.

Также в ООН заявили, что тела трех мужчин были обнаружены в автомобиле в 33 километрах к северу от Сибута.