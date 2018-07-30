Туристы из России попали под камнепад в Киргизии

Группа туристов, среди которых оказались граждане Казахстана и России, попала под камнепад в горах Киргизии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Айбека Смадиярова.

«Сегодня на территории Кыргызской республики в районе ледника Скрябина в 40 километров от города Бишкека группа туристов попала под камнепад. Среди пострадавших — четыре гражданина Казахстана. По предварительной версии, один человек погиб», — сказал Смадияров.

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В настоящее время гражданство погибшего туриста уточняется.

«При содействии казахстанского консула к спасению наших граждан уже подключились представители комитета по ЧС МВД республики Казахстан. Рассматривается вопрос об отправке вертолета из Казахстана для эвакуации пострадавших туристов, среди которых также есть и граждане России», — добавил он.

В свою очередь посольство России в Бишкеке заявило, что уточняет информацию о российских туристах, попавших под камнепад.

Ранее в результате проливного дождя на склоне горы в грузинском городе Рустави произошел камнепад.