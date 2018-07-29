В Калифорнии из-за пожаров погибли пять человек

В американском штате Калифорния из-за лесных пожаров погибли пять человек. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, среди погибших также есть дети.

Как отмечается, в настоящее время около 20 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил в Калифорнии режим ЧС из-за бушующих в регионе лесных пожаров.

Также стало известно, что в Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуировали около 37 тысяч жителей.