Расследование уголовного дела полковника Захарченко завершено

Расследование уголовного дела полковника Дмитрия Захарченко завершено, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Следственного комитета.

Также сообщается, что Мосгорсуд отклонил все поданные кассационные жалобы на конфискацию имущества Захарченко.

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«Судья отказалась передавать на рассмотрение в президиум последние три жалобы, поданные на это решение», — говорится в сообщении.

Всего полковником и его родственниками было подано 11 жалоб, ранее сообщалось о восьми решениях, теперь суд изучил три последние и не нашел оснований для их рассмотрения в президиуме.

По данным следствия, в 2014 году Захарченко и его сообщник инициировали проверки предприятий и заставили их владельца передать им взятку в размере $800 тыс. Спустя год они вынудили того же предпринимателя выдать им 50-процентную скидочную карту сети ресторанов и сэкономили таким образом более 3 млн руб.