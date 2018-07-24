Совфед разработал законопроект о запрете клеток в зале суда

Комитет Совета Федерации России по конституционному законодательству разработал законопроект, согласно которому подсудимых во время заседаний не будут помещать в клетки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Андрея Клишаса.

По его словам, законопроект обсуждается в Совфеде совместно с Министерством юстиции и Федеральной службой судебных приставов, он находится на этапе согласования.

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«В комитете разработан проект федерального закона, направленный на запрет помещения подсудимых внутрь ограждающих конструкций в зале суда, в настоящий момент законопроект проходит необходимые согласования», — сказал Клишас.

Против помещения подсудимых на время заседания суда в клетки уже высказывалась спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Ранее стало известно, что Совет Федерации одобрил обязательную маркировку пачек сигарет.