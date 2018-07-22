У берегов Британии задержали яхту с крупнейшей партией кокаина на борту

Пограничная служба Великобритании перехватила у берегов страны яхту, которая перевозила 1,6 т кокаина. Об этом сообщается в твиттере национального агентства по борьбе с преступностью.

В агентстве сообщили, что яхта была перехвачена в проливе Ла-Манш недалеко от английского побережья. В ходе спецоперации были задержаны два гражданина Нидерландов. Отмечается, что эта партия кокаина стала крупнейшей за последние несколько лет.

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В полиции подсчитали, что на черном рынке Британии такое количество наркотиков могло бы стоить десятки млн фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что вьетнамский суд приговорил россиянку к пожизненному заключению за ввоз кокаина.