В Москве лжеполицейские украли обувь на 13 млн рублей

В Москве представившиеся полицейскими сотрудники правоохранительных органов украли партию обуви на сумму примерно в 13 млн руб. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечается, инцидент произошел 6 июля на территории склада, расположенного по адресу ул. 2-я Фрезерная.

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По словам источника, неизвестные выдали себя за полицейских, завладели партией женской обуви и скрылись. Заместитель генерального директора обратился в правоохранительные органы в связи с произошедшим 16 июля.

Ранее сообщалось, что неизвестный украл из сейфа в офисе в Москве 2,8 млн рублей.