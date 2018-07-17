В Москве во вторник ожидается до +28°С
В Москве во вторник, 17 июля, ожидается до +28°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +26 до +28°С.
Днем облачно с прояснениями. Временами дождь, местами гроза. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/c, при грозе порывы до 15 м/c.
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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее в МЧС предупредили москвичей о грозе с дождем, которая будет сопровождаться порывами ветра до 15 м/с.
В ведомстве призвали москвичей быть внимательными и осторожными, избегать шатких конструкций и не укрываться под деревьями. Автомобилистам во время грозы порекомендовали остановиться и припарковать машину в безопасном месте.