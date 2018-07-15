У берегов Йемена произошло землетрясение магнитудой 5,4

У побережья Йемена произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 136 км к юго-востоку от района Сайхут провинции Эль-Махра», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9.

Как отмечалось, эпицентр землетрясения находился на глубине более 39 километров в 30 км к юго-востоку от населенного пункта Охара в префектуре Киото.