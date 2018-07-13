В Лондоне пройдет выставка против визита Трампа

В Лондоне 13 июля всего на несколько часов откроется выставка Anti-Trump Art Show, являющаяся частью протеста против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, сообщает Evening Standard.

На выставке будут представлены работы 50 художников, которые недовольны американским президентом и его политикой.

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Цель выставки – «выразить наше общее пренебрежение к расисту, сексисту, нарциссу-социопату, который оккупировал Белый дом», говорится в анонсе мероприятия.

На одной из работ Трамп изображен в образе грустного клоуна с большой красной кнопкой на пиджаке, который борется со Статуей Свободы.

Все вырученные средства организаторы пожертвуют в фонд, борющийся против насилия над женщинами.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, чем запомнился первый день исторического визита Дональда и Меланьи Трамп в Великобританию.