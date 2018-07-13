При взрыве на предприятии «Сургутнефтегаза» в ХМАО пострадали семь человек

В результате взрыва на предприятии «Сургутнефтегаза» в Ханты-Мансийском автономном округе пострадали семь человек, двое госпитализированы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу департамента здравоохранения ХМАО Алексея Добровольского.

Источник агентства в экстренных службах региона ранее сообщал, что взрыв произошел в 08.00 по местному времени (06.00 мск) в Сургутском районе.

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«Обратились семь пациентов, двое тяжелых, они госпитализированы, в настоящее время находятся в операционных, в реанимации, им оказывается медицинская помощь. Двое пациентов средней тяжести, они также получают всю необходимую помощь», — сказал Добровольский.

Обстоятельства инцидента в настоящий момент выясняются.