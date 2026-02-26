Делегация Ирана прибыла в Женеву для участия в переговорах с США

SNN: делегация Ирана прибыла в Женеву для участия в непрямых переговорах с США

Делегация Ирана прибыла в диппредставительство Омана в Женеве для участия в третьем раунде непрямых переговоров с США. Об этом сообщает иранский телеканал SNN.

В состав иранской делегации входят министр иностранных дел Аббас Арагчи, заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи, заместитель министра иностранных дел по юридическим и международным вопросам Казем Гарибабади и официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

Накануне сообщалось, что администрация президента США намерена добиться того, чтобы потенциальная сделка по ядерной программе с Ираном имела неограниченный срок действия.

22 февраля глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что договоренность его страны с США по атому должна быть упрощена до соглашения о мирном характере ядерной программы. Помимо этого, должны быть сняты санкции. По его словам, с момента заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) прошло уже 10 лет — за этот период ядерная программа Тегерана продвинулась.

