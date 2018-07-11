В Чите из-за паводков эвакуировали почти три тысячи человек

В Чите из-за паводков были эвакуированы около трех тысяч человек, чьи дома оказались в зоне затопления, сообщает пресс-служба администрации города.

По данным городских властей, больше всего подтопленных зданий оказалось в Центральном и Ингодинском районах, откуда эвакуировали 1316 и 1446 человек соответственно. Еще 98 человек эвакуировали из Железнодорожного района.

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В пресс-службе отметили, что в краевом центре подготовлено восемь пунктов временного размещения, организовано горячее питание. Туда уже направили 15 человек из Центрального района Читы, 45 из Ингодинского и 35 из Железнодорожного района.

Ранее сообщалось, что паводки в Забайкалье побили исторический максимум.