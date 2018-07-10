В Москве во вторник ожидается до +24°С

В Москве во вторник, 10 июля, ожидается до +24°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха будет колебаться +22 до +24°С.

Днем будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь, местами — гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/c.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что в ближайшую неделю жителей Москвы и Подмосковья ожидает теплая погода с кратковременными дождями и грозами. В целом погода будет теплая, однако периодически будут идти дожди локального характера, в отдельные дни с грозами. Атмосферное давление будет держаться на уровне 744 мм ртутного столба.