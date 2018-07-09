Sun: в Солсбери заблокировали автобусную остановку из-за потерявшего сознание человека

В Солсбери заблокировали автобусную остановку после того, как человек потерял сознание на расстоянии около 300 метров от места отравления британцев нервно-паралитическим веществом «Новичок», сообщает британский таблоид The Sun.

Полиция английского графства Уилтшир сообщила, что в настоящее время ведется расследование данного инцидента. Сообщается, что человек потерял сознание рядом с железнодорожной станцией Сент-Полс и Фишертон-стрит.

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Полиция предложила жителям обходить данную дорогу, а также пообещала в скором времени разблокировать ее. Автобусная остановка на Фишертон-Стрит находится примерно в 300 метрах от сада королевы Елизаветы, который был также закрыт на фоне опасений, что именно этот парк стал местом отравления британцев «Новичком».

Отмечается, что неизвестно связан ли этот случай с отравлением Дон Стерджесс и Чарли Роули 30 июня рядом с Солсбери после контакта с ядом «Новичок».

Ранее полиция Британии сравнила «Новички» из инцидентов в Эймсбери и Солсбери.