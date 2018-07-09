Больницы Москвы открыли родственникам пациентов круглосуточный доступ в реанимационные

Во всех московских больницах отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) разрешили родственникам пациентов круглосуточное посещение. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

«Теперь посещения больного в отделении реанимации и интенсивной терапии стало возможным в каждой из городских больниц. Порядок этих посещений детально описан в памятке для родственников пациентов, которая подготовлена нашими специалистами», — приводятся на сайте слова главы департамента Алексея Хрипуна.

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В ведомстве добавили, что московские больницы разрешили навещать родственников круглосуточно, однако посетителям необходимо учитывать ряд правил. В частности, некоторые реанимационные процедуры не допускают присутствия посторонних. Также в реанимационных повышенные требования по тишине и чистоте, поэтому посетителям предложат переодеться в стерильную одежду. Одновременно больного смогут посетить не более двух человек.

Ранее сообщалось, что Госдума поддержала посещение родственниками пациентов в реанимации.