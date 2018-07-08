Синоптики повысили уровень погодной опасности в Москве до «оранжевого»

Гидрометцентр принял решение о повышении уровня погодной опасности в Москве и Московской области в связи с дождем. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, уровень погодной опасности был повышен до оранжевого из-за сильного дождя.

«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в заявлении организации.

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Уточняется, что в других областях ЦФО возможны ветер, грозы и туман, но уровень погодной опасности не поднимется выше желтого.

Ранее сообщалось, что в Москве за ночь выпало около половины месячной нормы осадков.