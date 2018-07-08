В Москве за ночь выпало около половины месячной нормы осадков

За прошедшую ночь в столице выпало около половины месячной нормы осадков, следует из данных Гидрометцентра.

Согласно данным синоптиков, к утру воскресенья, 8 июля, в районе ул. Балчуг выпало 44 мм осадков, что составляет около половины среднемесячной июльской московской нормы в 94 мм.

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В субботу Гидрометцентр предупредил москвичей о «желтом» уровне погодной опасности. Отмечалось, что потенциальную опасность представляют дождь и сильный ветер.

Также синоптики пообещали москвичам вечерние ливни в субботу. При этом специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что выпадет около 10% месячной нормы осадков.