После кораблекрушения у острова Пхукет пропали 53 человека

Один человек погиб, 53 пропали без вести после крушения туристического судна в районе острова Пхукет на юге Таиланда, передает РИА «Новости».

Уточняется, что в ходе поисковой операции в районе крушения судна турист, гражданин КНР, был обнаружен мертвым.

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Командование третьего округа военно-морских сил Таиланда, корабли и военнослужащие которого ведут поиски в море, сообщает также, что 53 человека из числа пассажиров и членов экипажа затонувшего судна пока считаются пропавшими без вести.

Прогулочное судно с 90 туристами из Китая и семью членами экипажа затонуло к югу от острова Пхукет. Известно, что среди пассажиров было много детей.

Ранее сообщалось, что число пропавших без вести после крушения парома в Индонезии возросло до 192 человек.