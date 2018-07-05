В Москве в четверг ожидается до +22°С
В Москве в четверг, 5 июля, ожидается до +22°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +20 до +22°С.
Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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Ранее сообщалось, что минувший июнь стал одним из самых жарких в России за 127 лет.
Позднее синоптики предупредили москвичей о сентябрьской погоде в начале июля.