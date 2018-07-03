В Москве хозяин квартиры убил гостя во время застолья

На западе столицы мужчина нанес смертельное ножевое ранение своему гостю, передает агентство «Москва» сообщение источника в правоохранительных органах.

По данным источника, в ночь на 1 июля поступила информация о поножовщине в квартире на улице Петра Алексеева. По прибытию на место происшествия сотрудники полиции обнаружили там тело 50-летнего москвича с колото-резаной раной в области груди.

Реклама

«В квартире также находились 43-летний хозяин квартиры и 50-летний гражданин, который стал свидетелем преступления... Во время распития спиртных напитков хозяин жилища начал угрожать гостю убийством, затем схватил кухонный нож и нанес мужчине смертельный удар в грудь», — сказал источник.

Он отметил, что потерпевший скончался на месте.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, который попытался застрелить мать с сыном.