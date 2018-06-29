Семью потерявшей в Сирии ногу украинки привезли в Россию

Семья пострадавшей в Сирии украинки Ирины Баракат, которая во время «прямой линии» попросила о помощи президента страны Владимира Путина, прибыла в Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, членов семьи Баракат доставили в Северную столицу утром 29 июня на самолете Минобороны Ту-134.

Реклама

Ранее сообщалось, что Баракат получила российский паспорт.

В июле 2016 года Баракат, работавшая в Сирии секретарем дипведомства, лишилась правой ноги и кисти руки, после чего по решению Минобороны России ее доставили на лечение в Санкт-Петербург.