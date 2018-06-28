Уличенные в полигамии канадцы-мормоны избежали тюремного заключения

Двое канадцев, принадлежащие к мормонской церкви и уличенные в полигамии, смогли избежать тюремного заключения, сообщает The Globe and Mail.

Уинстон Блэкмор и Джеймс Олер не будут отбывать срок в тюрьме, после того, как Верховный суд Британской Колумбии вынес решение об условном приговоре. Отмечается, что мужчины стали первыми за столетие канадцами, которых признали виновными в полигамии. Судья канадской провинции приговорила Блэкмора к шести месяцам, а Олера к трем месяцам условного срока. Двое мужчин будут отбывать наказание под домашним арестом. Они также должны будут выполнить общественные работы и выдержать 12-месячный испытательный срок.

Реклама

61-летний Блэкмор женился на своей первой жене в 1975 году, после этого он взял в жены еще 24 женщины в рамках так называемых мормонских «храмовых браков». На момент вступления в брак девять из них были моложе 18 лет, а четверо — моложе 15 лет.

54-летний Олер имеет пять жен. Одной из них на момент вступления в брак было 15 лет, а другой девушке лишь исполнилось 17. Оба из них привержены церкви Иисуса Христа святых последних дней, которая является ветвью мормонизма и практикует многоженство.