Украинский омбудсмен прибыла в Россию для посещения Сенцова

Украинский уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова прилетела в Ямало-Ненецкий автономный округ для встречи с осужденным на территории России режиссером Олегом Сенцовым. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По словам Денисовой, она прибыла в город Лабытнанги для того, чтобы посетить находящегося в колонии Сенцова.

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«Уже на полпути к колонии, где отбывает наказание Олег Сенцов», — написала Денисова.

Она добавила, что ее российская коллега Татьяна Москалькова прилетела одним рейсом с ней.

Ранее сообщалось, что Москалькова вместе с омбудсменом ЯНАО Анатолием Саком планируют посетить в колонии украинского режиссера Олега Сенцова.