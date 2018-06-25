Арестованная по подозрению в шпионаже Карина Цуркан выступила с заявлением

Член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, арестованная по подозрению в шпионаже, пожаловалась, что против нее «настроили общество». Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным газеты, Цуркан уже неделю содержится СИЗО «Лефортово». Правозащитники навестили ее и проверили условия содержания. Подозреваемая в шпионаже находится в камере с еще одной женщиной.

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Цуркан заявила, что претензий к условиям и сотрудникам изолятора у нее нет.

«Я не публичный человек, несмотря на должность. В СМИ оказалось много такого, что явно готовилось заранее. Против меня настроили общество!» — заявила она.

Женщина призналась, что рассматривает правила жизни в СИЗО как испытание. При этом Цуркан отметила, что не может питаться баландой в СИЗО, поскольку она вегетарианка.

«Я понимаю, что стала частью чьей-то игры, что механизм против меня запущен. Однако человека можно посадить, но не сломать», — заключила подозреваемая.

Ранее сообщалось, что Карина Цуркан могла передавать зарубежным спецслужбам данные о проекте строительства в Турции АЭС «Аккую», в котором также участвует Россия.