Москалькова посетит Вышинского 23 июня

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова написала письмо омбудсмену Украины Людмиле Денисовой, сообщив, что планирует 23 июня посетить задержанного руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщает РИА «Новости».

«В рамках договоренности о соблюдении принципа паритета планирую посетить 23 июня 2018 года гражданина Российской Федерации Вышинского Кирилла Валерьевича, 1967 года рождения, содержащегося в СИЗО города Херсона», — говорится в письме.

Ранее сообщалось, что уполномоченный украинской Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что глава портала РИА «Новости» Украина Кирилл Вышинский будет переведен в СИЗО в Киеве для встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.