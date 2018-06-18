В Одессе дельфиненок родился прямо во время представления
В дельфинарии Одессы прямо во время представления при полном зале зрителей родился дельфиненок. Видео появилось в фейсбуке.
О случившемся было объявлено по громкой связи во время выступления.
«На ваших глазах родилась новая жизнь», — сказала сотрудница дельфинария.
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Зрители встретили новость аплодисментами.
На странице дельфинария это назвали чудом.
Ранее французские ученые из Парижского университета выяснили, что дельфинов в неволе наиболее счастливыми делает взаимодействие с человеком.