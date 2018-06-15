В Раде назвали «геббельсовщиной» сообщения о весе Сенцова

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что слова омбудсмена России Татьяны Москальковой о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова являются «НКВДшными практиками и геббельсовщиной в одном предложении». Об этом она написала в своем фейсбуке.

«Заявления, что голодающий Олег Сенцов «прибавил в весе» — это адское пекло, НКВДшные практики и геббельсивщина в одном предложении», — написала Геращенко.

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Вице-спикер отметила, что недопуск украинского омбудсмена Людмилы Денисовой является «позорным подтверждением» недостоверных сведений, которые поступают со стороны России.

Ранее Москалькова заявила, что Сенцов прибавил 2 кг с момента начала голодовки. Также ранее сообщалось, что украинского омбудсмена Денисову не пустили к Сенцову.