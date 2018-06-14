В небе над Аляской столкнулись два небольших самолета

Два легкомоторных самолета столкнулись в небе американского штата Аляска. Об этом сообщает местный телеканал KTVA.

Инцидент произошел вечером 13 июня. В результате столкновения в воздухе один из самолетов совершил экстренную посадку, в то время как другой упал в реку.

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«Один самолет приземлился здесь: один человек на борту, не пострадал, самолет получил существенный урон. Еще один самолет, к несчастью, потерял контроль и упал в реку», — сказал Клинт Джонсон, глава местного управления Национального комитета безопасности на транспорте.

Спасателям удалось обнаружить обломки второго самолета. Тем не менее о погибших или пострадавших пока не сообщается.