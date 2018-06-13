Станцию «Проспект Мира» закроют 15 июня из-за Ураза-байрама

Станция «Проспект Мира» Кольцевой линии Московского метрополитена 15 июня будет временно закрыта на вход в связи с проведением Ураза-байрама, передает агентство городских новостей «Москва».

«15 июня, в день празднования Ураза-байрам с 5:30 на несколько часов закроется на вход станция «Проспект Мира» Кольцевой линии. Прибывшие на нее пассажиры смогут выйти в город или перейти на одноименную станцию Калужско-Рижской линии, открытую как для входа пассажиров в метро, так и для выхода в город», — сообщили в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».

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Отмечается, что станция будет закрыта, так как является ближайшей от Московской соборной мечети.

При этом в прошлом году, метрополитен возобновил работу уже в 8.00 мск.