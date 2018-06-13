Агенту ФБР предъявили обвинение за стрельбу во время танца

Агенту ФБР Чейзу Бишопу, случайно прострелившему ногу мужчине во время танца, предъявили обвинение в причинении физического ущерба второй степени, сообщает «Би-би-си».

Отдых агента Бишопа в ночном клубе Денвера очевидцы записали на видео. Во время танца он исполнил кувырок назад, из-за чего у него выпал пистолет. Бишоп сразу попытался его поднять, но случайно прострелил ногу посетителя клуба.

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Во вторник, 12 июня, агент ФБР сам сдался полиции. Его обвиняют в причинении физического ущерба второй степени, куда относятся нанесение преднамеренного вреда здоровью или непреднамеренного тяжкого вреда здоровью.

«Обвинение может быть дополнено в зависимости от результатов анализа крови на наличие алкоголя», — сообщили в прокуратуре Денвера.

Судебное слушание состоится 13 июня.

Ранее ФБР заявляло о максимальном числе случаев публичной стрельбы в XXI веке.