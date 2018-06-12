Центральный аппарат СК взял на контроль дело о столкновении катамарана и баржи на Волге

Уголовное дело о столкновении катамарана и грузового судна в Волгоградской области поставлено на контроль в центральном аппарате СК России, сообщается на сайте ведомства.

«Уголовное дело о столкновении катамарана и грузового судна в Волгоградской области поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.

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Следователи продолжают работу с потерпевшими и свидетелями произошедшего.

Ранее стало известно, что в ходе следственных действий было установлено, что владелец катамарана, в результате столкновения которого с баржей на Волге погибли 11 человек, находился в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения.