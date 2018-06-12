Источник рассказал о владельце затонувшего на Волге катамарана

Владельцем катамарана, который затонул на Волге после столкновения с баржей, был бывший чиновник Волгоградской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Столкновение произошло 11 июня примерно в 22.00 на реке Волге в районе грузового порта Ворошиловского района. На катамаране находились 16 человек, после столкновения они оказались за бортом.

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По словам источника, на катамаране, принадлежавшем бывшему чиновнику Дмитрию Хахалеву, компания из 16 человек отмечала день рождения.

«В аварии погиб как сам бывший чиновник, так и его товарищ, который накануне отметил свой день рождения», — сказал источник.

Ранее стало известно, что число погибших в результате инцидента возросло до 11 человек.