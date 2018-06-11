Испания примет судно с мигрантами после отказа Италии и Мальты

Испанские власти примут судно Aquarius, на котором находятся свыше 600 мигрантов, передает РИА «Новости» заявление правительства Испании.

«Нашим долгом является помощь в стремлении избежать гуманитарной катастрофы и предложить «безопасный порт» этим людям, выполнив обязательства в сфере международного права», — говорится в правительственном заявлении Испании.

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На борту судна, которое в данный момент находится в международных водах, пребывают более 600 мигрантов. Ранее итальянские власти отказались принять Aquarius, ссылаясь на то, что это может сделать Мальта. Мальтийские власти заявили, что не имеют отношения к ситуации с судном и также отказались дать ему причал.

Ранее сообщалось, что при крушении лодки с нелегальными мигрантами у берегов Туниса погибли 58 человек.