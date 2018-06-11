В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра 12 июня

Гидрометцентр «желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за усиления ветра и грозы во вторник, 12 июня, передает агентство городских новостей «Москва».

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сообщили в Гидрометцентре России.

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Так, по сообщениям синоптиков, на территории московского региона 12 июня начиная с 9:00 и в течение последующих 12 часов ожидается гроза и ветер.

Во время грозы возможны порывы порывы до 20 м/c.