В Неваде разбился истребитель ВВС США

Истребитель F-35 Военно-воздушных сил США разбился во время полета в штате Невада. Об этом, ссылаясь на официальный ответ пресс-службы ВВС, сообщает РИА Новости.

В заявлении говорится, что авиакатастрофа произошла примерно в 40 километрах к северо-востоку от города Индиан-Спрингс на территории испытательного и тренировочного полигона Невады. Самолет совершал полет с авиабазы Неллис.

В настоящее время на месте происшествия работают аварийные службы, угрозы населенным пунктам нет. Пилот во время катапультирования получил незначительные травмы, сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

6 марта сообщалось, что оба пилота не выжили в результате крушения истребителя Су-30МКИ Военно-воздушных сил Индии в штате Ассам.

В этот же день в Алжире разбился военный транспортный самолет. По данным министерства обороны страны, воздушное судно потерпело крушение после взлета с авиабазы Буфарик к юго-западу от столицы. На борту находились шесть человек, из них выжили только четверо. Пострадавшим потребовалась госпитализация.

Ранее в Турции истребитель F-16 рухнул на автомобильную трассу.