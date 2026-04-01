Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Армия

В Неваде разбился истребитель ВВС США

Aijaz Rahi/AP

Истребитель F-35 Военно-воздушных сил США разбился во время полета в штате Невада. Об этом, ссылаясь на официальный ответ пресс-службы ВВС, сообщает РИА Новости.

В заявлении говорится, что авиакатастрофа произошла примерно в 40 километрах к северо-востоку от города Индиан-Спрингс на территории испытательного и тренировочного полигона Невады. Самолет совершал полет с авиабазы Неллис.

В настоящее время на месте происшествия работают аварийные службы, угрозы населенным пунктам нет. Пилот во время катапультирования получил незначительные травмы, сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

6 марта сообщалось, что оба пилота не выжили в результате крушения истребителя Су-30МКИ Военно-воздушных сил Индии в штате Ассам.

В этот же день в Алжире разбился военный транспортный самолет. По данным министерства обороны страны, воздушное судно потерпело крушение после взлета с авиабазы Буфарик к юго-западу от столицы. На борту находились шесть человек, из них выжили только четверо. Пострадавшим потребовалась госпитализация.

Ранее в Турции истребитель F-16 рухнул на автомобильную трассу.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!