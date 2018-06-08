В результате извержения вулкана на Гавайях были разрушены 600 домов

В результате извержения вулкана Килауэа на Гавайях были разрушены 600 домов, сообщает Reuters со ссылкой на мэра округа Гавайи Гарри Кима.

Отмечается, что для помощи пострадавшим от извержения были выделены миллионы долларов.

Вулкан Килауэа начал извергаться 3 мая. Штат был объявлен зоной стихийного бедствия, президент США Дональд Трамп распорядился выделить Гавайям федеральную помощь.

Потоки лавы достигли океана, в результате чего над территорией штата образовалось токсичное облако. Власти Гавайев издали распоряжение о принудительной эвакуации жителей острова.