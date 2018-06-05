В Казани посетителей ТЦ эвакуировали из-за пожара

Из торгового центра «Порт» в Казани эвакуировали посетителей и сотрудников из-за пожара, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУ МЧС по Татарстану.

Возгорание произошло на первом этаже, площадь пожара составила 20 кв.м.

«Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона оперативно прибыли к ТЦ «Порт» на Оренбургском тракте. Из-под кровли виден дым. Проводится эвакуация и разведка очага пожара», — сказал представитель МЧС.

Реклама

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в торговом центре на улице Задорожная в Ивантеевке произошел пожар площадью 150 кв.м. Горела мансарда и обрешетка кровли здания.